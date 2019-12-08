رياضة | تدريبات استشفائية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مواجهة الهلال السوداني أمس الأول تدريبات خفيفة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج الاستشفائي بعد مشاركتهم في مباراة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.

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وبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر دراسة فريق وادي دجله بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني علي مجموعة من مباريات المنافس أبرزها لقاءاته أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر والاتحاد السكندري بالإضافة إلي مواجهته الأخيرة أمام نادي بيلا في مسابقة كأس مصر.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة دجلة، لتكون خامس مواجهات الأهلي في مسابقة الدوري موسم 2019-2020.