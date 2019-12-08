رياضة | تشكيل السعودية المتوقع ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل السعودية المتوقع ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام البحرين في نهائي كأس الخليج العربي.

ويواجه منتخب السعودية في السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج الحربي في نخسته الـ24.

تشكيل السعودية المتوقع ضد البحرين

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