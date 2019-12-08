رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بطل موريتانيا في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بطل موريتانيا في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى أمام إينوجو رينجرز النيجيري بملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

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خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - محمد فاروق - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم : جون أنطوي.