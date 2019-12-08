رياضة | صدمة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر كريستيانو رونالدو نجم فريق فريق يوفنتوس الإيطالي أنه ارتكب خطأ كبيرًا حينما رحل عن ريال مدريد الإسباني بعد رفض فلورينتينو بيريز رئيس النادي طلبه بزيادة راتبه.

واعترف رونالدو أمام بعض زملائه السابقين أنه يشعر فعلا بالندم على رحيله عن صفوف ريال مدريد، وانضمامه إلى "السيدة العجوز" في 2018.

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ويواجه رونالدو سيلا من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه غير الثابت، وهو ما جعله يدرك أن الدوري الإيطالي ليس بقيمة أبدا نظيره الإسباني الذي قاده إلى الفوز بأربع كرات ذهبية.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، فإن هذا السبب وراء شعور البرتغالي بالندم على قراره بالرحيل إلى إيطاليا في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من مليون يورو وذلك رغم أنه فاز مع يوفنتوس بلقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.