رياضة | عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر حسم ملف تجديد تعاقد الرباعي الكبار في ظل ازدحام جدول الفريقب بمباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويشعر الرباعي وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بغضب شديد لعدم حسم التجديد وإن كان فتحي قد ألمح إلى ذلك في عدة تغريدات غامضة على تويتر.

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واستبعد فايلر فكرة ضم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري في ظل راتبه السنوي الكبير الذي يحصل عليه في النادي الذي يلعب له حاليًا وهو يقدر بـ5 ملايين دولار ونفس الأمر مع البرازيلي كينو المعار من بيراميدز الي الجزيرة الإماراتي.

ويخطط رينيه فايلر لضم مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل في ظل الإصابات التي ضربت الخط الخلفي للقلعة الحمراء.