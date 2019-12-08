مينو رايولا يزيد الغموض حول موقف إبراهيموفيتش

الأحد 8 ديسمبر 2019

إبراهيموفيتش

أضفى وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا وكيل أعمال النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مزيداً من الغموض حول موقف اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وكان إبراهيموفيتش قد أنهى تعاقده مع ناديه السابق الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، وقد أشارت بعض التقارير لإقترابه من العودة لناديه الأسبق ميلان الإيطالي.

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وتحدث رايولا لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت: " إنتظر خلف الأسوار لأرى ماذا سيحدث".

وتابع: " إبرا حر في قراراته، لا أستطيع فرض رأيي، كما لا أستطيع تأكيد أي شئ، حتى الإعتزال".

وأضاف: " اللاعب إتخذ قراراه بالعودة لأوروبا، تبدو إيطاليا هي الوجهة الاقرب، لما لا".

وإستكمل: " الدوري الإيطالي يثير زلاتان، لقد تألق هنا كما لم يتألق في مكان آخر".

وكان زلاتان قد لعب للثلاثي الكبير في إيطالي ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في مسيرته، وهو مرشح بقوة للعودة للروسونيري في يناير القادم.