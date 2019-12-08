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شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المنتخب السعودي لـ نهائي خليجي 24 والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
يخوض المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين أمام المنتخب البحريني على ملعب ستاد خليفة الدولي، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي مشوار الأخضر السعودي لـ نهائي خليجي 24.
مشوار المنتخب السعودي في دور المجموعات
مباريات المنتخب السعودي في الجولتين الأولي والثانية
كانت بداية المنتخب السعودي في دور المجموعات مخيبة للآمال حيث تلقى الأخضر السعودي هزيمة قاسية من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى قبل أن يعود أمام خصم اليوم المنتخب البحرين بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات.
وأنهى الأخضر السعودي مرحلة دور المجموعات بثلاثية في مرمى المنتخب العماني في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة و الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي ليتصدر المجموعة الثانية ويضرب موعداً مع المنتخب القطري في دور نصف النهائي.
السعودية تهزم قطر صاحبة الأرض وتتأهل لـ نهائي خليجي 24
وحقق المنتخب السعودي مفآجاة قوية بالتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بهدف نظيف أحرزه نجم الأخضر عبد الله الحمدان ، فهل يحقق أبناء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللقب الخامس تاريخياً أمام البحرين اليوم ؟
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