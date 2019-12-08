الرميحي يقود هجوم البحرين في التشكيل المُتوقع لنهائي خليجي 24 

الأحد 8 ديسمبر 2019

يستعد المنتخب البحريني لخوض مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" أمام المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد على ملعب "ستاد خليفة الدولي" بعد أن نجح الأحمر في التأهل لهذا الدور بعد إقصاء المنتخب العراقي من دور نصف النهائي.



التشكيل المُتوقع لمنتخب البحرين ..الرميحي في الهجوم

ومن المُتوقع أن يبدأ البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين التشكيل الذي سيخوض به نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" كالتالي:

حراسة المرمى : سيد علوي

خط الدفاع : سيد علي، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي

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خط الوسط : علي حرم ، علي مدن ، جاسم الشيخ ، كميل الأسود ، مهدي حميدان

خط الهجوم : محمد الرميحي.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.