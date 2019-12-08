نهائي خليجي 24| مثلث الرعب أساسياً في التشكيل المُتوقع للأخضر السعودي 

الأحد 8 ديسمبر 2019

يسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لحصد أولى ألقابه الرسمية مع الأخضر عندما يواجه المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" على ملعب ستاد خليفة الدولي.



التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل المنتخب السعودي بالدفع بالقوة الهجومية للأخضر المتمثلة في سالم الدوسري ، عبد الله الحمدان ونواف العابد ليُصبح التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام.

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خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف -محمد كنو

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – نواف العابد.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.