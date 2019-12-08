أرسنال يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد

الأحد 8 ديسمبر 2019

أشارت تقارير إنجليزية برغبة نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ويلعب سمولينج معاراً لنادي روما الإيطالي هذا الموسم، حيث برز بشدة هذا الموسم، وأصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة البرازيلي باولو فونسيكا.

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وزعمت صحيفة ميرور البريطانية أن أرسنال سيحاول ضم صاحب الـ 30 عاماً مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وذلك عقب إنتهاء إعارته مع ذئاب العاصمة.

وسيلاقي أرسنال منافسة من كلاً من روما وليستر سيتي وإيفرتون للحصول على خدمات اللاعب.

وأظهر الثنائي دافيد لويز وسقراطيس باباستادوبولوس آداءً كارثياً هذا الموسم، حيث تتطلع إدارة الفريق للإعتماد على سمولينج والمدافع الفرنسي ويليام ساليبا المعار لنادي سانت إيتيان.

وسيحل أرسنال غداً الإثنين ضيفاً على ملعب لندن، لمواجهة وست هام يونايتد، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.