اخبار الرياضه

أرسنال يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

أشارت تقارير إنجليزية برغبة نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب سمولينج معاراً لنادي روما الإيطالي هذا الموسم، حيث برز بشدة هذا الموسم، وأصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة البرازيلي باولو فونسيكا.

Advertisements

وزعمت صحيفة ميرور البريطانية أن أرسنال سيحاول ضم صاحب الـ 30 عاماً مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وذلك عقب إنتهاء إعارته مع ذئاب العاصمة.

وسيلاقي أرسنال منافسة من كلاً من روما وليستر سيتي وإيفرتون للحصول على خدمات اللاعب.

وأظهر الثنائي دافيد لويز وسقراطيس باباستادوبولوس آداءً كارثياً هذا الموسم، حيث تتطلع إدارة الفريق للإعتماد على سمولينج والمدافع الفرنسي ويليام ساليبا المعار لنادي سانت إيتيان.

وسيحل أرسنال غداً الإثنين ضيفاً على ملعب لندن، لمواجهة وست هام يونايتد، في الجولة السادسة عشرة من الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا