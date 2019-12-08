نهائي خليجي 24| موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين والقنوات الناقلة 

الأحد 8 ديسمبر 2019

يشهد ملعب "ستاد خليفة الدولي" فصل ختام بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بين منتخبي السعودية والبحرين حيث نجح الأخضر في التأهل على حساب صاحبة الأرض قطر بينما تأهل الأحمر على حساب المنتخب العراقي من دور نصف النهائي.



موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

Advertisements

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد البحرين

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" أمام المنتخب البحريني بعد أن نجح الأخضر في إقصاء قطر صاحبة الأرض والجمهور من دور نصف النهائي بينما تأهل المنتخب الأحمر على حساب العراق ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي تاريخ المواجهات بين الفريقين الشقيقين:_

_ واجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في 35 لقاء، حقق الصقور الفوز في 19 مباراة، وخسر 7 مرات فقط، وتعادلا في 9 مواجهات حيث شهدت مبارايات الفريقين معا تفوق الأخضر.

مواجهات السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي

يذكر أن المنتخبين قد تواجها من قبل في 18 مباراة في كأس الخليج العربي، بداية من النسخة الأولى من المسابقة الكبرى وحتى قبل الماضية في خليجي 22 منذ 5 سنوات على أراضي المملكة، ويتفوق الأخضر على نظيره في تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 9 مباريات بينما فاز أبناء المنامة في 4 لقاءات وحضر التعادل في 4 مرات وتم إلغاء مباراة وحيدة بينهما في سجل المواجهات.