موعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة السعودية والبحرين اليوم في نهائي كأس الخليج

الأحد 8 ديسمبر 2019

يلتقى منتخب السعودية مع البحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الخليج العربي، وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الخلفية الدولي.



وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد تخطي المنتخب العراقي في نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الأصلي والإضافي، بهدفين لكل فريق، والوصول إلي ركلات الترجيح، والتي انتهت بفوز المنتخب البحريني بنتيجة 5-3.

بينما تأهل الأخضر السعودي للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدف نظيف دون رد، سجله عبد الله الحمدان.

موعد مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج

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تقام مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج

وتذاع مباراة النهائي بين السعودية والبحرين عبر قناتي beIN Sports HD، وقناة الكأس الرياضية 1.

معلق مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن تعيين يوسف سيف للتعليق على المباراة النهائية لخليجي 24.