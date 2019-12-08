شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 تقام اليوم الأحد 8-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي.

حيث يلاقي المنتخب السعودي نظيره البحرين، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج العربي. ويلتقي أستون فيلا، أمام ليستر سيتي، في البريميرليج. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. موعد مباريات الكونفدرالية الأفريقية المصرى Vs إينوجو رينجرز، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1 بيراميدز Vs نواذيبو، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 5 نهائى كأس الخليج السعودية Vs البحرين، الساعة 6:00 على قناة الكأس. موعد مباريات الدورى الإنجليزى أستون فيلا Vs ليستر سيتى، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 نيوكاسل يونايتد Vs ساوثهامبتون، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7 نورويتش سيتى Vs شيفيلد يونايتد، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 8 برايتون Vs وولفرهامبتون، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2. موعد مباريات الدورى الإسبانى إيبار Vs خيتافى، الساعة 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال بيتيس Vs أتلتيك بلباو، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3 Advertisements بلد الوليد Vs ريال سوسيداد، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ليجانيس Vs سلتا فيجو، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3 أوساسونا Vs إشبيليه، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. موعد مباريات الدورى الإيطالى ليتشى Vs جنوى، الساعة 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4 تورينو Vs فيورنتينا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4 ساسولو Vs كاليارى، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 10 سبال Vs بريشيا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 13 سامبدوريا Vs بارما، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4 بولونيا Vs ميلان، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. موعد مباريات الدورى الألمانى يونيون برلين Vs كولن، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5 فيردر بريمن Vs بادربورن، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5. موعد مباريات الدورى الفرنسى ستاد ريمس Vs سانت ايتيان، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6 نانت Vs ديجون، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مارسيليا Vs بوردو، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6.

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