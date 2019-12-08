شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على أداء صلاح.. ويكشف الكلمة «الأكثر قولًا» في غرفة الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، بما قدمه الفرعون المصري محمد صلاح. وقال، في تصريحات نقلتها شبكة سكاى نيوز: إن «صلاح كان قويًا حقًا». وتابع إنه «تعرض للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه الآن يقدم 100% من مستواه».

وخاض «صلاح» مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها، ووصل صلاح لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم وصنع 4 أهداف. وأضاف: «المباراة كانت رائعة بالنسبة للاعبين، وكانت الكلمة الأكثر قولا في غرفة الملابس هي (شباك نظيفة)».