شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «بنشرقي».. ثنائيات زملكاوية بنكهة أفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم المغربي أشرف بن شرقي فريق الكرة بنادي الزمالك لانتصار ثمين هو الأول له في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، على حساب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بهدفين نظيفين نجح في تسجيلهما بنفسه.

كان المغربي قد سبق له تسجيل ثنائية أفريقية مع الزمالك في أول مباراة رسمية له بالقميص الأبيض في مواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي للنسخة الجارية، ومباراة حسمها أبناء ميت عقبة بسباعية نظيفة.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الزمالك في بطولات الأندية الأفريقية تعددت ثنائيات نجومه، حيث نرصد في التقرير التالي جميع من نجح من لاعبي الزمالك في هز شباك منافسيه مرتين خلال مباراة قارية.

«المعلم» حسن شحاتة يقص شريط ثنائيات الزمالك

حسن شحاتة، أحد رموز فريق نادي الزمالك، هو أول من سجل ثنائية للفريق في بطولات أفريقيا، وذلك في المباراة الأولى للقلعة البيضاء على المستوى القاري أمام أهلي طرابلس الليبي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1976.

وعاد المعلم ليسجل ثنائية جديدة للزمالك على المستوى الأفريقي، في مواجهة إيمانا الزئيري بذهاب ربع نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1979.

خليل وبصري ونصر إبراهيم ملوك الثنائية

الراحل طه بصري نجح في تسجيل ثنائية للزمالك في أول نسخة قارية يظهر خلالها أبناء ميت عقبة أيضًا، وذلك في شباك جيش ميشال الإثيوبي بإياب ربع نهائي أفريقيا لأبطال الدوري عام 1976، كذلك نجح النجم علي خليل في تسجيل هدفين خلال المباراة نفسها.. وفي مباراة ذهاب نصف النهائي للنسخة ذاتها، سجل وحيد كامل هدفي الزمالك في مرمى شوتنج ستارز بالقاهرة.

كما تمكن نصر إبراهيم من تسجيل ثنائية في شباك نكانا الزامبي بإياب ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1984، واستطاع النجم الغاني إيمانويل كوارشي زيارة شباك بطل زامبيا مرتين خلال تلك المباراة أيضًا.

وعاد نصر إبراهيم لثنائية مجددًا بهدفين في شباك الهلال السوداني بدور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985.

جمال عبدالحميد يسجل ثنائية في النهائي الأفريقي

وتضع ثنائية جمال عبدالحميد فريق نادي الزمالك على مقربة شديدة من التتويج بلقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توهج وسجل هدفين في شباك شوتنج ستارز النيجيري بذهاب الدور النهائي بالقاهرة.

كما أحرز عبدالحميد هدفين في خماسية الزمالك بشباك ليوبارز الرواندي بدور الـ 32 لبطولة أبطال الدوري 1986، كما شهدت المباراة نفسها إحراز النجم طارق يحيي هدفين، ليدون اسمه ضمن سجلات ثنائيات البيت الأبيض في أفريقيا.

ووضع جمال عبدالحميد بصمته التهديفية من جديد في إياب نصف نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1986 مسجلًا هدفين في شباك كانون ياوندي الكاميروني يقود بهما فريقه للتأهل للدور النهائي.

أيمن يونس يسطع نجمه في نهائي أفريقيا

ثنائية جديدة للزمالك في نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري هذه المرة عن طريق النجم أيمن يونس، وهدفين في مرمى أفريكا سبورت الإيفواري بذهاب نهائي المسابقة عام 1986، والتي تُوج بها أبناء زامورا.

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منصور يقود الزمالك لنهائي 1993

وقاد أيمن منصور فريق نادي الزمالك لبلوغ نهائي دوري الأبطال عام 1993 بهدفين في شباك ستاشيوناري ستورز النيجيري بلقاء القاهرة.

وأعاد المالي إسماعيل كوليبالي ثنائيات الزمالك الأفريقية من جديد بهدفين أحرزهما في مرمى جورماهيا الكيني في دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي 1998.

حليم يغرد بثنائيات أفريقية زملكاوية

ودوّن كل من طارق السعيد وعبدالحليم علي اسميهما في سجلات ثنائيات الزمالك القارية، وأحرز كل منهما هدفين في مشوار القلعة البيضاء بكأس الاتحاد الأفريقي 1999، فسجل السعيد هدفين في لقاء استاد تيمبونيز بطل جزيرة رينيون، وتأتي ثنائية حليم في شباك كوارا يونايتيد النيجيلري بإياب ربع النهائي.

وسجل عبدالحليم علي من جديد هدفين للزمالك في مشواره الأفريقي، وذلك في تعادل الفريق أمام نكانا الزامبي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2001.

واستهل حازم إمام مشوار الزمالك في دوري الأبطال 2002 بثنائية في مرمى الجيش الرواندي، كما أحرز حسام حسن واحدة من أشهر ثنائياته القارية مع الزمالك في شباك مازيمبي الكونغولي ليقود الفريق لبلوغ النهائي القاري عن جدارة.

عبدالله سيسيه «ملك الثنائيات»

وسجل البوركيني عبدالله سيسيه هدفين في خسارة الزمالك أمام تشيلسي الغاني في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2012، قبل أن يعود ليسجل ثنائية في مرمى غزال سبورت التشادي في دور التمهيدي لدوري الأبطال نسخة 2013، في مباراة نجح خلالها محمد إبراهيم أيضًا في تسجيل هدفين.

وأبدع البوركيني سيسيه من جديد وسجل ثنائية الزمالك في مرمى سان جورج الإثيوبي بدور الـ 16 لدوري الأبطال 2013.

كذلك نجح أحمد جعفر في زيارة مرمى ليوبار الكونغولي مرتين في مجموعات دوري الأبطال 2014 ومباراة حسمها الفريق الأبيض برباعية.

قائمة طويلة من الثنائيات

والقائمة تطول لتشهد هدفي أحمد عيد عبدالملك في مرمى ريون سبورت الرواندي بالكونفدرالية 2015، كذلك أحمد حمودي في مرحلة المجموعات أمام الصفاقسي التونسي في النسخة ذاتها من البطولة، ومحمود كهربا في شباك النجم الساحلي التونسي بإياب نصف نهائي النسخة نفسها.

أحمد مدبولي نجح، بدوره، في تسجيل ثنائية في ذكرى أليمة لأنصار القلعة البيضاء خلال وداع الفريق نسخة 2018 من منافسات الكونفدرالية على يد ولايتا ديشا الإثيوبي من الدور الأول.

وفي مهرجان أهداف زملكاوي، سجل كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي ثنائية لكل منهما في شباك القطن التشادي بمستهل مشوار الفريق في الكونفدرالية بنسختها الماضية التي توج بلقبها.

وأحرز إبراهيم حسن، جناح الزمالك السابق، ثنائية أيضًا في خسارة الفريق أمام جورماهيا الكيني بضربة البداية لمجموعات الكونفدرالية في نسختها الماضية.

ونجح كل من مصطفى محمد ومحمود شيكابالا في تسجيل ثنائيتين للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي بإياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال في النسخة الجارية من دوري الأبطال، بعدما زار بن شرقي مرمى الفريق الصومالي مرتين في موقعة الذهاب، وعاود النجم المغربي ثنائياته في لقاء بريميرو دو أوجستو الأنجولي في مجموعات النسخة الجارية من دوري الأبطال.