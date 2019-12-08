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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وهاتريك ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن منافسات اليوم الثاني من الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وإعتلاء الصدارة مرة أخرى بالتساوي مع ريال مدريد.
حيث تمكن ليونيل ميسي من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، خلال مباراة ريال مايوركا.
كما استطاع الفرنسي كريم بنزيما، من تسجيل هدف خلال مباراة ريال مدريد وإسبانيول، في لقاء انتهى بفوز الميرنجي بهدفين بلا مقابل
وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:
ليونيل ميسي، برشلونة، 12 هدفًا.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 11 هدفًا.
جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.
لورينزو مورن، ريال بيتيس، 8 أهداف.
لوكاس بيريز، ألافيس، 8 أهداف.
لويس سواريز، برشلونة، 8 أهداف.
ويليان جوزيه، ريال سوسيداد، 7 أهداف.
دانيال باريخو، فالنسيا، 6 أهداف.
ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 6 أهداف.
أنجيل رودريجز، خيتافي، 6 أهداف.
خوسيلو، ألافيس، 6 أهداف.
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