شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف سر عدم فسخ عقد خالد بوطيب ومصير رحيله فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر مسؤول بنادى الزمالك، إن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، سيقوم بإجراء عملية جراحية فى ألمانيا، وذلك خلال الفترة القادمة، على أن تكون جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق منتصف شهر فبراير القادم.

وتغيب خالد بوطيب عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد تجدد إصابته فى الركبة، لذا قرر مسؤولو النادى الأبيض بعد العودة إلى الجهاز الطبى للفريق بأن يقوم اللاعب بإجراء عملية جراحية حتى يستعيد الفريق لخدماته بأفضل صورة.

كما شدد المصدر ذاته إنه حتى اللحظة الجارية لم يقم مسؤولو الزمالك بفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى بشكل رسمى خاصة إنه يرفض التنازل عن مستحقاته حال فسخ التعاقد معه، بعدما شهدت القلعة البيضاء مقترحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعب مع منحه الاستغناء الخاص به فى شهر يناير حتى يستطيع الانتقال لأى ناد فى صفقة انتقال حر ولكن مع رفض اللاعب تلك المقترحات لن يقوم النادى بالاستغناء عن خدماته بشكل مجانى.

وبذلك سيستمر خالد بوطيب ضمن القائمة البيضاء ولن يتم رفع اسمه فى يناير القادم من قائمة الفريق حتى لا يتكلف النادى قيمة عقده بالكامل دون الاستفادة من خدماته.