شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: نتابع أزمة رفع الأثقال والتحقيقات تشمل كل من له علاقة بالملف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عن كسب نتائج التحقيقات فى أزمة رفع الأثقال والخاصة بالحرمان والإيقاف لمدة عامان من البطولات.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن دعم الأبطال سيستمر ضمن منظومة أولمبياد 2024، و2028 ، على أن يتم تأهيل محمد إيهاب بدراسات لتدريب المنتخبات.

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وأضاف أن تحويل الملف للنيابة شمل كل من مجلس ادارة الاتحاد وكل من يتعامل مع هذا الملف ، على أن يتم الخضوع لتحقيق شامل ، وبعد نهايته ، يتحدد المتسبب فى الأزمة وحرمان مصر من المشاركة فى البطولات والتى من بينها أولمبياد طوكيو 2020.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد احالت ملف الأثقال إلى النيابة العامة، لتحديد المتسبب فى حرمان مصر من المشاركة فى البطولات، وحرمان الأبطال من تمثيل منتخب بلادهم فى المحافل الدولية.

يذكر أن لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه ، لتقوم المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.