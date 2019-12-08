شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: نتابع أزمة رفع الأثقال والتحقيقات تشمل كل من له علاقة بالملف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كانت وزارة الشباب والرياضة قد احالت ملف الأثقال إلى النيابة العامة، لتحديد المتسبب فى حرمان مصر من المشاركة فى البطولات، وحرمان الأبطال من تمثيل منتخب بلادهم فى المحافل الدولية.
يذكر أن لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه ، لتقوم المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
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