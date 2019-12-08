شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد الفوز الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الزمالك، صرف المكافآت للاعبين بصورة فورية، لمواصلة الانتصارات فى المرحلة القادمة، وذلك بعد تصحيح الفريق لمساره باستعادة الانتصارات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق.

ويرتبط الزمالك بمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الأبيض عن مواصلة انتصاراته.

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ونجح الزمالك، مؤخراً، فى تحقيق الفوز على الشرقية فى دور الـ32 كأس مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز الأبيض بالأمس على أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة سجلها المغربى أشرف بن شرقى.