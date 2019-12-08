شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد الفوز الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح الزمالك، مؤخراً، فى تحقيق الفوز على الشرقية فى دور الـ32 كأس مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز الأبيض بالأمس على أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة سجلها المغربى أشرف بن شرقى.
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