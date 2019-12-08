شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن تدريبات المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق يسير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي واستطاع أن يقطع شوطاً جيداً فيه، إلا أنه لن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة في الدوري العام أمام وادي دجلة. Advertisements ويواصل صانع ألعاب المقاولون العرب غيابه عن المشاركة مع ذئاب الجبل، حيث يواصل اللاعب تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية. ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام 16 ديسمبر الجاري. ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري المتصدر، وخاض المقاولون 6 مباريات، نجح ذئاب الجبل في الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مثلها.

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