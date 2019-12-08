شكرا لقرائتكم تعديلات فى موعد البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى اتحاد كرة السلة تعديل موعد عدد من مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة، والتى تقام بستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى .

المباريات التى تم تعديلها هى انتركلوب ووزارة جبل النار النيجيريين، لتقام فى الرابعة الا ربع مساء اليوم، وسى أن اس اس الكونغولى مع فيروفيارو الموزمبيقى لتكون فى السادسة مساء .

وفيما يخص مباريات بعد غد الثلاثاء فتبدا من الواحدة والنصف ظهرا بين انرجى الينيى وانتركلوب النيجيرى، وفى الرابعة إلا ربع بين فاب الكاميرونى وسى أن اس اس الكونغولى، وفيما يخص مباراة الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى فتقام فى السادسة مساء، وسبورتنج مع وزارة جبل النار النيجيرى فتقام فى الثامنة والربع من مساء نفس اليوم.

يذكر أن الأهلى وسبورتنج راحة من مباريات اليوم بالبطولة، بينما تحصل جميع الفرق على راحة غد الاثنين.