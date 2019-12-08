شكرا لقرائتكم نيدفيد يحدد مراكز صفقات الأهلي الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط بالأهلى مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر، احتياجات الفريق قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتى يحق للفريق الأحمر فيها إبرام صفقتين عن طريق نظام الاستبدال.

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط بالأهلى التعاقد مع دفندر لتدعيم خط الوسط خاصة بعد إصابة نجم الفريق حمدى فتحى الطويلة، إلا أن الأولوية لدى فايلر لازالت هى تدعيم مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن خاصة بعد توظيفه لمحمد مجدى قفشة فى مركز الدفندر لتعويض غياب حمدى فتحى.

ويتدخل موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات بشكل كبير فى تحديد صفقات الأهلى، خاصة أنه لاعب جوكر يجيد اللعب فى أكثر من مركز منهم مركز الدفندر، كما يحظى اللاعب بثقة رينيه فايلر والذى شاهد له العديد من المباريات قبل إصابته.