شكرا لقرائتكم بعد راحة أمس .. الأهلى يستعد لدجلة بتدريبات مكثفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق النادى الاهلى صباح اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام، بعد حصول الفريق على راحة أمس السبت، عقب الفوز علي الهلال السوداني 2-1 في بطولة دوري أبطال افريقيا. واستهل فايلر تجهيز لاعبيه بعقد محاضرة بالفيديو، قبل انطلاق مران اليوم، لدراسة ابرز نقاط القوة والضعف في فريق وادي دجلة قبل مواجهته الهامة، في الوقت الذي طلب فايلر تجهيز سعد سمير مدافع الفريق، خاصة وانه عائد من اصابة طويلة، تمهيداَ للدفع به بشكل اساسي ،خاصة بعد قيده في قائمة الفريق الافريقية، فمن المنتظر ان يتم منح اللاعب فرص المشاركة في المباريات تدريجياً قبل الاعتماد عليه بشكل كامل.

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