شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لدجلة بمحاضرة فنية.. وفايلر يطلب تجهيز سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الكرة الأول بالأهلي صباح اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام، بعد حصول الفريق على راحة أمس السبت، عقب الفوز على الهلال السوداني 2-1 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستهل فايلر تجهيز لاعبيه بعقد محاضرة بالفيديو، قبل انطلاق مران اليوم لدراسة أبرز نقاط القوة والضعف فى فريق وادي دجلة قبل مواجهته المهمة، فى الوقت الذى طلب فايلر تجهيز سعد سمير مدافع الفريق، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة، تمهيداَ للدفع به بشكل أساسى، خاصة بعد قيده فى قائمة الفريق الأفريقية، فمن المنتظر أن يتم منح اللاعب فرص المشاركة فى المباريات تدريجياً قبل الاعتماد عليه بشكل كامل.