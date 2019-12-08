شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تحقيقات النيابة تشمل مجلس إدارة رفع الاثقال ومن له علاقة بالملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع عن كسب نتائج التحقيقات فى أزمة رفع الأثقال والخاصة بالحرمان والإيقاف من البطولات لمدة عامين .

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تحويل الملف للنيابة شمل مجلس إدارة الاتحاد وكل من يتعامل مع هذا الملف، على أن يتم إجراء تحقيق شامل، وبعد نهايته يتحدد المتسبب فى الأزمة وحرمان مصر من المشاركة فى البطولات ومن بينها أولمبياد طوكيو 2020 .

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أحالت ملف الأثقال إلى النيابة العامة لتحديد المتسبب فى حرمان مصر من المشاركة فى البطولات، وحرمان الأبطال من تمثيل منتخب بلادهم فى المحافل الدولية

وأضاف وزير الرياضة أن دعم الأبطال سيستمر ضمن منظومة أولمبياد 2024، و2028، على أن يتم تأهيل محمد إيهاب بدراسات لتدريب المنتخبات .

كانت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال قد أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه، لتقوم المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال .