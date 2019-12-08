سوبر كورة يكشف الموقف النهائى لخالد بوطيب فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المغربى خالد بوطيب ، مهاجم الزمالك، القاهرة لإجراء عملية جراحية فى الركبة، بعد الإصابة التى تجددت وأدت إلى ابتعاده عن الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة، وغاب على إثرها عن الفريق فى مواجهتى الشرقية فى كأس مصر وأول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا.
وجاء غياب المغربى خالد بوطيب عن الزمالك خلال الفترة الماضية بعد تجدد إصابته فى الركبة، ليقرر مسؤولو القلعة البيضاء، بعد العودة إلى الجهاز الطبى للفريق، إجراء اللاعب عملية جراحية حتى يستعيد الفريق لخدماته بأفضل صورة قبل أن يقترح البعض فسخ التعاقد معه وقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذى أنهى إعارته للوداد المغربى بدلا منه.
ويكشف "سوبر كورة" الموقف الرسمى داخل نادى الزمالك تجاه المغربى خالد بوطيب.
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