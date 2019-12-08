شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام وادى دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب غيابه عن المشاركة مع ذئاب الجبل، حيث يواصل اللاعب تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن طاهر يسير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي واستطاع أن يقطع شوطاً جيداً فيه، إلا أنه لن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة في الدوري العام أمام وادي دجلة.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام 16 ديسمبر الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري المتصدر، وخاض المقاولون 6 مباريات، نجح ذئاب الجبل في الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مثلها.