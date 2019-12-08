سوبر كورة.. نيدفيد يحدد مراكز صفقات الأهلى الشتوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط بالأهلى مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، احتياجات الفريق قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتى يحق للفريق الأحمر فيها إبرام صفقتين عن طريق نظام الاستبدال.
واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط بالأهلى التعاقد مع دفندر لتدعيم خط الوسط، خاصة بعد إصابة نجم الفريق حمدى فتحى الطويلة، إلا أن الأولوية لدى فايلر مازالت تدعيم مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن، خاصة بعد توظيفه لمحمد مجدى قفشة فى مركز الدفندر لتعويض غياب حمدى فتحى.
ولمعرفة كيف سيحدد نيدفيد مراكز صفقات الأهلي الشتوية من هنا
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