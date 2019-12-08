شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافآت "فورية" لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك صرف مكافآت للاعبين بصورة فورية لمواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة، بعد تصحيح الفريق لمساره باستعادة الانتصارات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق.

ونجح الزمالك، مؤخراً، فى تحقيق الفوز على الشرقية فى دور الـ32 كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز الأبيض بالأمس على أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة سجلها المغربى أشرف بن شرقى.

ويرتبط الزمالك بمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الأبيض عن مواصلة انتصاراته.