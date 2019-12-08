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تعديل مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة تعديل موعد عدد من مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

المباريات التى تم تعديلها هى انتركلوب ووزارة جبل النار النيجيريين، لتقام فى الرابعة إلا الربع مساء اليوم، وسى إن إس إس الكونغولى مع فيروفيارو الموزمبيقى لتكون فى السادسة مساء.

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وفيما يخص مباريات بعد غد الثلاثاء فتبدأ من الواحدة والنصف ظهرا بين انرجى الينيى وانتركلوب النيجيرى، وفى الرابعة إلا الربع بين فاب الكاميرونى وسى ان اس اس الكونغولى، وفيما يخص مباراة الأهلى وفيروفياروالموزمبيقى فتقام فى السادسة مساء، وسبورتنج مع وزارة جبل النار النيجيرى فتقام فى الثامنة والربع من مساء نفس اليوم.

يذكر أن الأهلى وسبورتنج راحة من مباريات اليوم بالبطولة، بينما تحصل جميع الفرق على راحة غدا الأربعاء.


الجدول الجديد بعد تعديل موعد المباريات

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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