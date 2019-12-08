شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة تعديل موعد عدد من مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

المباريات التى تم تعديلها هى انتركلوب ووزارة جبل النار النيجيريين، لتقام فى الرابعة إلا الربع مساء اليوم، وسى إن إس إس الكونغولى مع فيروفيارو الموزمبيقى لتكون فى السادسة مساء.

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وفيما يخص مباريات بعد غد الثلاثاء فتبدأ من الواحدة والنصف ظهرا بين انرجى الينيى وانتركلوب النيجيرى، وفى الرابعة إلا الربع بين فاب الكاميرونى وسى ان اس اس الكونغولى، وفيما يخص مباراة الأهلى وفيروفياروالموزمبيقى فتقام فى السادسة مساء، وسبورتنج مع وزارة جبل النار النيجيرى فتقام فى الثامنة والربع من مساء نفس اليوم.

يذكر أن الأهلى وسبورتنج راحة من مباريات اليوم بالبطولة، بينما تحصل جميع الفرق على راحة غدا الأربعاء.