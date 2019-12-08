شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ليفربول يحتفي بـ«صلاح»: أصبح معتادًا على هز شباك بورنموث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى موقع ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه، أمس السبت، في مباراة الريدز أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.
وفي خضم حديثه عن أبرز نقاط اللقاء، لفت الموقع إلى خوض المصري لمباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، منها 13 مع تشيلسي، فيما أضاف أنه أصبح معتادًا على معاقبة بورنموث، بعدما سجل هدفه السابع في 5 مباراة على التوالي يواجه فيها «حبات الكريز».
وأضاف: «صلاح مثل تهديدًا مستمرًا على الجانب الأيمن بلمسته وسرعته، وصوب 4 تصويبات على المرمى وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه».
وألقى موقع الريدز الضوء على الرقم الذي حققه «صلاح» بتسجيله أمس، إذ أصبح رابع أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلًا خلال أول 100 مباراة له.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع ليفربول يحتفي بـ«صلاح»: أصبح معتادًا على هز شباك بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.