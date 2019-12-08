شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني ينتزع حزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

توج الملاكم السعودي زهير القحطاني بلقب بطل الملاكمة على حزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC بعد فوزه على منافسه الكويتي عمر الدوسري، ضمن منافسات نزال الدرعية التاريخي الملاكمة الذي يقام ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة، وجمعت المواجهة الملاكم القحطاني بنظيره الدوسري من 8 جولات.

وبهذا الفوز ينجح القحطاني في تحقيق إنجاز كبير بفوزه بحزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC.

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وعلق القحطاني في أول رد فعل في أعقاب فوزه باللقب قائلاً «حققت أول حزام باسم المملكة العربية السعودية، وانتصاري يدون في كتب التاريخ».

وأضاف «ساهم حضور الجماهير السعودية للنزال من رفع روحي المعنوية وزاد من الحماس وكان له دور في تحقيق هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن». وفي البطولة ذاتها فاز الملاكم الإماراتي ماجد النقبي على منافسه الجورجي برواشفيلي بالضربة القاضية.

وقدم فيليب هرجوفيتش دفاعًا ناجحًا عن بطولة الوزن الثقيل ضد منافسه الأمريكي إريك مولينا. بعد غياب طال 9 أشهر عن معركة واحدة جمعتهما في غضون عامين، وبدا مولينا النزال وكأنه يريد الانسحاب لأنه اشتكى باستمرار من اللكمات في الجزء الخلفي من الرأس. وسقط في الجولة الثالثة بعد لكمات من نظيره الكرواتي هرجوفيتش، الذي انتصر في 10 نزالات دون أن يتلقى أي خسارة. كما واصل محمد رسول ماجدوف تقدمه المهني المبكر بفوزه على توم ليتل، وكان ماجدوف متفوقا من البداية على نظيره توم ليتل، وانتصر ماجدوف بضربة قاضية في الجولة الثانية.