شكرا لقرائتكم تصعيد 6 ناشئين لفريق سموحة الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة قرار بتصعيد 6 ناشئين من فريقي 99 و 2001 بالنادي السكندري إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي بهذا العدد.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن الباب مازال مفتوحاً لضم ناشئين جدد قائلاً:

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6 من ناشئين سموحة لكرة القدم مواليد 1999 ومواليد 2001 تم اختيارهم بمعرفة العميد حسام حسن المدير الفني للعب في الفريق الاول لكرة القدم في الدوري العام وذلك للمرة الاولي في تاريخ النادي ومازال الباب مفتوح امام كل مجتهد.



