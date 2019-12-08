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شكرا لقرائتكم تصعيد 6 ناشئين لفريق سموحة الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
6 من ناشئين سموحة لكرة القدم مواليد 1999 ومواليد 2001 تم اختيارهم بمعرفة العميد حسام حسن المدير الفني للعب في الفريق الاول لكرة القدم في الدوري العام وذلك للمرة الاولي في تاريخ النادي ومازال الباب مفتوح امام كل مجتهد.
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