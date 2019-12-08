النيجيري ايليكي على رادار الأهلى...

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جدة - عمرو شويل خاطبت إدارة النادي الأهلي نظيرتها في لوزيرن السويسري لتخفيض مطالبها المادية الخاصة ببيع المهاجم النيجيري ايليكي للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي القادم. وطلب لوزيرن الحصول علي 3 ملايين يورو لبيع ايليكي، و هو المبلغ الذي يفوق ميزانية الأهلي الموضوعة لملف المهاجم الاجنبي. ورشح رينيه فايلر المدير الفني للفريق ايليكي لإدارة الأهلي للتعاقد معه وتدعيم خط الهجوم ،خاصة وانه اشرف علي تدريبه ويعلم قدراته جيدا منذ أن كان مدربا للوزيرن. واستقر مسئولو الأهلي علي التعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي سيكون علي حساب واحد من اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وفي مقدمتهم الأنجولي جيرالدو.

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