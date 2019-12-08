مباراة السعودية والبحرين .. التشكيل المتوقع لنهائى كأس الخليج...

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جدة - عمرو شويل يستعد المنتخب السعودى بقيادة مدربه الفرنسى هيرفى رينارد، لمواجهة البحرين، فى السادسة مساء، فى نهائى بطولة كأس الخليج العربي “خليجى 24”، واستقر البرتغالى هيلو سوزا المدير الفنى لمنتخب البحرين على التشكيل الذى سيخوض به نهائى بطولة كأس الخليج العربى “خليجى 24” الجارى أمام نظيره السعودي.
وجاء التشكيل المتوقع كالآتى .. حراسة المرمى : سيد علوى، خط الدفاع : سيد على، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي، خط الوسط: على حرم، على مدن، جاسم الشيخ، كميل الأسود، مهدى حميدان، خط الهجوم : محمد الرميحي.
من المتوقع أن يدفع الفرنسى هيرفى رينارد بفواز القرنى، فى حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهرانى، وزياد الصحفى، ومحمد الخبرانى، وسعود عبد الحميد، وسيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، فى قلب الميدان، فيما سيقود هجوم المنتخب السعودى، سالم الدوسرى، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.
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