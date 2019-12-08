شكرا لقرائتكم في مثل هذا اليوم.. الزمالك يتوج بأول لقب أفريقي في 1984... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم ..8 ديسمبر عام 1984، توج الزمالك بطلا لدورى أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره النيجري شوتنج ستارز بطل نيجيريا بملعبه بهدف نظيف سجله أوبنج مدافع نيجيريا بمساعدة فاروق جعفر في الدقيقة 56 .

وأكد الأبيض تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما جمال عبدالحميد بواقع هدف في كل شوط، وكان الهدف الثانى من ضربة جزاء.

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وشارك الزمالك في البطولة كونه وصيفا للدورى بعد أن فضل المقاولون العرب بطل الدورى الاستمرار في المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس بصفته حامل اللقب لآخر نسختين آملا في الاحتفاظ بالبطولة مدى الحياة.

ويعتبر أول جيل للزمالك يتوج باللقب الإفريقى بقيادة محمود أبورجيلة، ومعاونيه أحمد رفعت، وفاروق السيد، وألدو مكونا من : عادل المأمور، محمد صلاح الدين، هشام يكن، إبراهيم يوسف، سعيد الجدى، جمال عبدالله، بدر حامد، أشرف قاسم، أيمن يونس، فاروق جعفر (كابتن الفريق)، محمد حلمى، مجدى طلبة، حمادة عبداللطيف، مدحت مكى، أحمد عبدالحليم، الغانى الراحل إيمانويل كوارشى، جمال عبدالحميد، طارق يحيى، نصر إبراهيم، وعادل عبدالواحد.