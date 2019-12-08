شكرا لقرائتكم اليوم.. ختام دور الـ32 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طنطا نظيره أسوان فى ختام منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بمواجهة تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف على استاد أسوان، وشهد هذا الدور العديد من المباريات المثيرة أسفرت عن تأهل 15 فريق حتى الآن .

المباراة الأولى ستكون بين الأهلي والترسانة بعدما نجح الفريق الأحمر في حجز مقعده عقب التغلب على بني سويف بنتيجة 3/1، فيما فجر الترسانة مفاجأة قوية بالتغلب على إنبي 4/3 بركلات الجزاء.

الاتحاد ينتظر الفائز من طنطا واسوان

الاتحاد السكندري استطاع أن يحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تغلب النصر بهدف نظيف ليترقب سيد البلد الفائز من مباراة طنطا وأسوان التي تقام اليوم.

المقاولون والمصري

المقاوولن العرب وفي سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخراً استطاع أن يتخطى الجزيرة المطروحي بهدفين نظيفين ليتأهل لمواجهة المصري في دور الـ 16 بعدما تغلب المصري على قنا برباعية نظيفة.

الزمالك وسموحة

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الزمالك وفي أول مهمة لمدربه الجديد كارتيرون استطاع أن يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على الشرقية بنتيجة 3/1 ليواجه سموحة الذي تأهل بعد الفوز على العبور بهدف نظيف.

دجلة واف سي مصر

يلتقي وادي دجلة مع إف سي مصر في دور الـ 16 بعدما نجح الفريق الدجلاوي في حجز تأشيرة التأهل عقب تغلبه على بيلا برباعية نظيفة، فيما تخطى إف سي مصر فريق الجونة بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء ليتأهل لدور الـ 16.

أبو قير للأسمدة كان المفاجأة الأبرز بعدما نجح في إقصاء الانتاج الحربي من البطولة بعد الفوز بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء، ليواجه حرس الحدود الذي تأهل إلى هذا الدور بالتغلب على بتروجت بهدف نظيف.

طلائع الجيش والمقاصة

يواجه طلائع الجيش فريق مصر المقاصة في دور الـ 16، بعدما نجح الطلائع في تخطي دكرنس بهدف نظيف، وكان المقاصة قد تخطى فاركو بنتيجة 2/0.

الاسماعيلي وبيراميدز

بيراميدز كان صاحب أكبر نتيجة في دور الـ 32 بعدما فاز على النجوم بنتيجة 6/1، ليواجه الاسماعيلي الذي تخطى الاعلاميين بنتيجة 2/0.