شكرا لقرائتكم لاعب المقاولون يطير لألمانيا .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول للمقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا خلال ساعات، للحصول على رأي طبيبه الألماني الأخير في مشاركة اللاعب مع المقاولون خلال المباريات المقبلة.

مشيرا إلى أن اللاعب تعافى بشكل تام من إصابة الصليبي التي كانت قد لحقت به في منتصف الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الجوهري شارك طوال الفترة الماضية خلال التدريبات اليومية مع الفريق والتقسيمات، إلا أنه سيحصل على الرأي النهائي من طبيبه الألماني الذي أجرى له العملية لتحديد الموقف الأخير.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم 16 ديسمبر الجاري في منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر حيث خاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.