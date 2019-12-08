لاعب المقاولون يطير لألمانيا .. اعرف التفاصيل...

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مشيرا إلى أن اللاعب تعافى بشكل تام من إصابة الصليبي التي كانت قد لحقت به في منتصف الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الجوهري شارك طوال الفترة الماضية خلال التدريبات اليومية مع الفريق والتقسيمات، إلا أنه سيحصل على الرأي النهائي من طبيبه الألماني الذي أجرى له العملية لتحديد الموقف الأخير.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم 16 ديسمبر الجاري في منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر حيث خاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.
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