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يوسف الجوهرى يطير إلى ألمانيا للتعرف على إمكانية مشاركته مع المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا خلال ساعات، للحصول على رأي طبيبه الألماني الأخير في مشاركة اللاعب مع المقاولون خلال المباريات المقبلة.

وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول للمقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن اللاعب تعافى بشكل تام من إصابة الصليبي التي كانت قد لحقت به في منتصف الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الجوهري شارك طوال الفترة الماضية خلال التدريبات اليومية مع الفريق والتقسيمات، إلا أنه سيحصل على الرأي النهائي من طبيبه الألماني الذي أجرى له العملية لتحديد الموقف الأخير.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم 16 ديسمبر الجاري في منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر حيث خاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.

 

 

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