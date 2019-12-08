شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب لوزيرن السويسري لتخفيض طلباته لبيع ايليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت إدارة النادي الأهلي نظيرتها فى لوزيرن السويسرى لتخفيض مطالبها المادية الخاصة ببيع المهاجم النيجيرى ايليكى للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وطلب لوزيرن الحصول على 3 ملايين يورو لبيع ايليكي، وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلى الموضوعة لملف المهاجم الأجنبى.

ورشح رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ايليكى لإدارة الأهلى للتعاقد معه وتدعيم خط الهجوم، خاصة أنه أشرف على تدريبه ويعلم قدراته جيدا منذ أن كان مدربا للوزيرن.

واستقر مسئولو الأهلى على التعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذى سيكون على حساب واحد من اللاعبين الأجانب فى قائمة الفريق وفى مقدمتهم الأنجولى جيرالدو.