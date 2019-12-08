شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الشرقية يحصد 13 ميدالية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أبطال نادى الشرقية فى لعبة الجمباز، فى حصد 13 ميدالية مختلفة فى بطولة الجمهورية فنى رجال تحت 8 سنوات، والتى أقيمت بنادى المقاولون العرب.

وحصد 11 لاعباً المركز الأول والميدالية الذهبية وهم كريم محمد السعيد، مالك محمد السيد، محمد أحمد يوسف، عمر أحمد جيمى عبد السلام، عبد الرحمن محمد عمر بن الخطاب، أدهم شريف محمد، زياد أحمد سامى، سيف الإسلام عبد الحميد، يوسف كريم عبد الله، يس عمرو شعبان، مروان مأمون حسين، بينما حصد لاعبان المركز الثانى والميدالية الفضية وهم حسن محمد حسن، سيف الدين محمد.

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من جانبه، أعرب إبراهيم الباجورى عضو مجلس إدارة نادى الشرقية والمشرف العام على اللعبة، عن سعادته بنجاح اللاعبين فى تحقيق عدد كبير من الميداليات الذهب، مشيداً بالأداء المتميز الذى ظهر عليه اللاعبين فى البطولة.

ووجه الباجورى الشكر للجهاز الفنى على ما يبذلوه من مجهود مع اللاعبين، والذى ظهر فى حصد عدد كبير من الميداليات والمراكز المختلفة فى البطولة.

يذكر أن الجهاز الفنى للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكى مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إدارى اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضى للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.