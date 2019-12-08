مصر تواجه غينيا فى الجولة الأولى بأمم أفريقيا لكرة الصالات بالمغرب 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2020 والتى ستقام بمدينة العيون بالمغرب فى الفترة ما بين 28 يناير حتى 7 فبراير . وأقيمت فعاليات القرعة بقاعة المؤتمرات بمدينة العيون المغربية، وجاء المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا وأنجولا وموزمبيق، وجاء المنتخب المغربى حامل اللقب على بالمجموعة الأولى مع منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا. وجاءت مباريات المجموعة الأولى كالتالى: الجولة الأولي المغرب x ليبيا غينيا الاستوائية x جنوب أفريقيا الجولة الثانية جنوب أفريقيا x ليبيا المغرب x غينيا الاستوائية الجولة الثالثة ليبيا x غينيا الاستوائية جنوب أفريقيا x المغرب Advertisements وجاءت مباريات المجموعة الثانية كالتالى الجولة الاولى مصر x غينيا انجولا x موزمبيق الجولة الثانية مصر x انجولا موزمبيق x غينيا الجولة الثالثة موزمبيق x مصر غينيا x انجولا

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