شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الجنس الناعم يجتاح الملاعب المصرية في دور "الحكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاح الجنس الناعم الملاعب المصرية في الفترة الأخيرة، لتثبت المرأة قدرتها على القيام بالمهام الصعبة، وأنها على قدر المسئولية التي تسند إليها مهما كان حجمها، وتألقت سيدات مصر على المستطيل الأخضر بأداء مميز لتعلن عن فترة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية.

المرأة المصرية تقلدت دور "الحكم"، واستطاعت أن تفرض سيطرتها في التعامل بين لاعبي كرة القدم على المستطيل الأخضر، واستطاعت أن تحسم قراراتها في جزء من الثانية دون تردد، وإن كانت لم تصل إلى منصب حكم الساحة حتى الآن إلا أن وصولها لحكم الراية هو أمر مبشر عما ستحمله الأيام المقبلة من أدوار مهمة تسند إليها في كرة القدم المصرية.

يارا عاطف، ومنى عطا الله ونور مسعد، ونورا سمير، نماذج مشرفة، لـ 4 حكمات مصريات نجحن في تحدي الجميع للتواجد على البساط الأخضر و القيام بالمهام الشاقة على مدار 90 دقيقة ويسلط الخليج 365 الضوء على الأربعة بطلات في الصور التالية:



منا عطا الله مع طاقم الحكام



منى عطا الله



نور



نور مسعد



نور مسعد

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نور



يارا



يارا عاطف



يارا عاطف



نور في احدى المباريات



نور مسعد



نورا سمير



نورا