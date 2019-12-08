شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصعد 6 ناشئين إلى الفريق الأول لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و 2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد.

وأكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على تويتر أن الباب مازال مفتوحاً لضم ناشئين جدد قائلاً: "6 من ناشئين سموحة لكرة القدم مواليد 1999 ومواليد 2001 تم اختيارهم بمعرفة العميد حسام حسن المدير الفنى للعب فى الفريق الأول لكرة القدم فى الدوري العام، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى، ومازال الباب مفتوحا أمام كل مجتهد".

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فرج عامر

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.