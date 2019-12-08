شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي ملف تدعيم الهجوم بـ"صفقة أفريقية" قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة هجومية خلال الأيام المقبلة بعدما أتفق مع أحد المهاجمين الأجانب المحترفين بدوري أوروبي على جميع التفاصيل تقريباً ، ويتبقي إنهاء بعض الأمور الخاصة بإتمام الصفقة التى يتكتم مسئولو القلعة الحمراء على تفاصيلها .

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو الاهلي على بعد خطوات قليلة من ضم المهاجم الافريقي الذى جاء ترشيحه للنادي عن طريق السويسري رينيه فايلر الذى أوصى بالتعاقد معه لقناعته التامة بقدراته وأمكانياته الفنية وسيتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة لاسيما وأن اللاعب الافريقي لديه عروض أخرى من أندية عربية ويرغب فايلر ضم اللاعب قبل هذه الأغراءات ، وكشف مصدر أن المهاجم الافريقي رحّب بالعرض الأهلاوي وفضّله عن عروض أخرى لكنه طلب إدارة النادي بحسم الملف سريعا.