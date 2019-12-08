شوقي غريب: تكريم السيسي "وسام على صدورنا".. و8 وديات استعدادا لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته بتكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبعثة الفراعنة أمس السبت، بعد نجاحهم في التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "تكريم الرئيس له مذاق خاص، إذ يعد تكريمًا من الدولة بالكامل، نشعر بسعادة الجميع بإنجاز المنتخب الأولمبي، وتكفي كلمة السيسي التي أسعدتنا بشكر كبير".

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وأضاف: "تكلل مجهودنا في البطولة بعد حصولنا على وسام الرئيس، الدولة تهتم بمساندة هذا الفريق، السيسي كان يتابع جميع مبارياتنا في البطولة، وطالبنا بالاهتمام والعمل في التدريبات وتطوير حلمنا بحصد ميدالية في الأولمبياد".

وتابع: "يتبقى 7 أشهر على أولمبياد طوكيو، وهناك أجندتين دوليتين متاحين في نهاية شهر مارس وبداية شهر يونيو، ونسعى لخوض 8 وديات استعدادا للأولمبياد، حيث نأمل في حصد ميدالية أوليمبية وإضافة إنجاز جديد للكرة المصرية".

وأتم قائلا: "أصبح التكريم بوسام الجمهورية هو الرابع لي خلال مشواري مع كرة القدم، الأيام ستتحدث عن المجهود الذي تم بذله من قبل أسرة المنتخب الأولمبي من أول لاعب إلى آخر مسؤول في الجهاز الفني والإداري مع الفريق".