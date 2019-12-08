محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:
قال الأوروجوائي لويس سواريز مهاجم برشلونة إن الهدف الذي سجله بكعبه في خماسية فوز البرسا على ضيفه مايوركا مقابل هدفين في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني هو "أفضل" هدف في مسيرته الاحترافية.
وقال سواريز في تصريحات لتليفزيون البرسا "هدف اليوم الأفضل في مسيرتي".
وعن الهدف الذي أحرزه في المباراة التي اقيمت مساء السبت "كانت لدي زاوية صغيرة للتسديد وكنت أدرك أنه لا يوجد بديل أمامي سوى محاولة تصويب الكرة بالكعب بقوة ولحسن الحظ دخلت المرمى وسجلت هدفا جميلا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول تعليق لسواريز على هدفه "الخيالي" مع برشلونة أمام مايوركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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