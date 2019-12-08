اتحاد الكرة يكشف سبب تعطل تطبيق تقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، سبب تعطل تطبيق تقنية الـVAR في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد تطبيقها، وأن ميزانيتها لن تكون عائقًا أمام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وقال الغندور في تصريحات لقناة "مصر الأولى": "اتحاد الكرة الحالي يضع تقنية الفيديو ضمن أهم أولوياته بالدوري منذ استلامهم المهمة في أول يوم، لكن الموضوع ليس سهلا، الأمر يحتاج إلى وقت كبير بسبب الإجراءات والحصول على الموافقات".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حكام ومحاضرين حاصلين على رخصة تقنية الفيديو ويجب تأهيلهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، وتقنية الفار ستنجح عندما يكون حكم الفيديو بنفس كفاءة حكم الساحة".

وأتم: "لا أستطيع تحديد وقت معين لتطبيق تقنية الفيديو لأن الأمر ليس بأيدينا، لا يوجد أي تقصير من اتحاد الكرة الذي يبذل قصارى جهده ويسابق الزمن لتطبيقها، والميزانية لن تكون عائقا أمامنا، وننتظر الفيفا وIFAB لتحديد موعد تطبيقها".