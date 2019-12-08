متخب الصالات يقع مع غينيا وأنجولا وموزمبيق ببطولة أفريقيا

اجري الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرعة بطولة الامم الافريقية لكرة الصالات المغرب 2020 والتي ستقام بمدينة العيون بالمغرب في الفترة ما بين 28 يناير حتي 7 فبراير وأقيمت فعاليات القرعة بقاعة المؤتمرات بمدينة العيون المغربية وجاء المنتخب المصري علي راس المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا وانجولا وموزمبيق و جاء المنتخب المغربي حامل اللقب علي راس المجموعة الاولي مع منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وجنوب افريقيا المنتخب المصري علي راس المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا وانجولا وموزمبيق و جاء المنتخب المغربي حامل اللقب علي راس المجموعة الاولي مع منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وجنوب افريقيا وجاءت مباريات المحموعة الاولي كالتالي الجولة الاولي

المغرب x ليبيا

غينيا الاستوائية x جنوب افريقيا الجولة الثانية

جنوب افريقيا x ليبيا

المغرب x غينيا الاستوائية Advertisements الجولة الثالثة

ليبيا x غينيا الاستوائية

جنوب افريقيا x المغرب وجاءت مباريات المجموعة الثانية كالتالي الجولة الاولي

مصر x غينيا

انجولا x موزمبيق الجولة الثانية

مصر x انجولا

موزمبيق x غينيا الجولة الثالثة

موزمبيق x مصر

غينيا x انجولا

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