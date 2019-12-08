أمير قطر يحضر نهائي كأس الخليج 24 ويتوج الفائزين

يشهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، ختام منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة الدوحة، إذ سيحضر المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني.





وسيتوّج أمير قطر الفائزين في المباراة التي ستقام في استاد عبد الله بن خليفة (نادي الدحيل الرياضي) مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وكان الشيخ تميم قد حضر افتتاح منافسات كأس الخليج على استاد خليفة الدولي، وأعقبت الحفل المباراة الأولى التي جمعت المنتخب القطري بنظيره المنتخب العراقي وانتهت بفوز العراق 2-1.



ويلتقي المنتخبان السعودي والبحريني بحثاً عن التتويج باللقب الخليجي، إذ تسعى السعودية للفوز باللقب الرابع في تاريخها، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى التتويج بأول لقب في سجله بالبطولة.



ويأتي حضور الأمير القطري المباراة وتتويجه للمنتخب الفائز في ظل استمرار الأزمة الخليجية وسط أحاديث عن انفراجه وتفاهمات سعودية قطرية لإنهاء الأزمة بينهما.







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